Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ

Український батальйон Kairos, який бере участь у далекобійних ударах по російських об'єктах, розгорнули в 7-й окремий центр Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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За інформацією агентства, підрозділ Kairos, який раніше входив до складу 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра", перетворився на значно більшу військову структуру. Нині 7-й окремий центр налічує сотні військовослужбовців і здатний координувати операції інших підрозділів.

Командир формування, відомий за позивним "Рей", розповів журналістам, що можливості українських далекобійних ударів суттєво зросли. Якщо раніше безпілотники могли виконувати завдання на відстані близько 100 кілометрів і нести відносно невелику бойову частину, то тепер українські військові застосовують значно потужніші засоби ураження, зокрема порівняно недорогі крилаті ракети.

Одним із напрямків діяльності Kairos стали атаки на російську морську логістику. За словами командира, протягом одного місяця підрозділ уразив 60 суден в Азовському морі. Крім того, під час літньої кампанії, спрямованої на ізоляцію окупованого Криму, Сили безпілотних систем здійснили близько 7 тисяч ударів із використанням дронів. Ці дані наводить українська сторона, незалежного підтвердження всіх заявлених результатів немає.

Bloomberg також повідомляє про участь Kairos у масштабних атаках на російські енергетичні об'єкти. Зокрема, підрозділ був залучений до операції з атаки по території московського нафтопереробного заводу в капотні 20 вересня 2026 року. Після цієї атаки підприємство призупинило переробку нафти, а ремонт пошкодженого обладнання міг тривати кілька тижнів.

Важливу роль у підготовці далекобійних ударів відіграють супутникова розвідка та аналіз даних. Українські військові використовують актуальні й архівні супутникові знімки для дослідження російських об'єктів. До планування операцій також залучають фахівців, які мають досвід роботи в енергетичній галузі.

За оцінкою агентства, розширення можливостей українських підрозділів далекобійного ураження демонструє суттєві зміни у веденні війни. Україна дедалі активніше застосовує власні технології, розвідувальні дані та скоординовані операції для ураження військової й енергетичної інфраструктури росії на значній відстані від лінії фронту.

Нагадаємо

Раніше британське видання The Times повідомляло про діяльність українського підрозділу Kairos, який бере участь в ударах по об'єктах на території росії. Згодом Reuters і The Guardian опублікували матеріали про операції українських військових проти російської морської логістики та військової інфраструктури на окупованих територіях.