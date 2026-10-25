Удары по НПЗ и десяткам российских судов: как работает секретное подразделение ВСУ
Киев • УНН
Подразделение Kairos преобразовали в 7-й отдельный центр с сотнями военнослужащих. Он координирует дальнобойные удары по российским объектам.
Украинский батальон Kairos, участвующий в дальних ударах по российским объектам, развернули в 7-м отдельном центре Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По информации агентства, подразделение Kairos, ранее входившее в состав 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра", превратилось в значительно более крупную военную структуру. В настоящее время 7-й отдельный центр насчитывает сотни военнослужащих и способен координировать операции других подразделений.
Командир формирования, известный по позывному "Рей", рассказал журналистам, что возможности украинских дальних ударов существенно возросли. Если раньше беспилотники могли выполнять задачи на расстоянии около 100 километров и нести относительно небольшую боевую часть, то теперь украинские военные применяют значительно более мощные средства поражения, в частности сравнительно недорогие крылатые ракеты.
Одним из направлений деятельности Kairos стали атаки на российскую морскую логистику. По словам командира, в течение одного месяца подразделение поразило 60 судов в Азовском море. Кроме того, во время летней кампании, направленной на изоляцию оккупированного Крыма, Силы беспилотных систем осуществили около 7 тысяч ударов с использованием дронов. Эти данные приводит украинская сторона, независимого подтверждения всех заявленных результатов нет.
Bloomberg также сообщает об участии Kairos в масштабных атаках на российские энергетические объекты. В частности, подразделение было привлечено к операции по атаке территории московского нефтеперерабатывающего завода в капотне 20 сентября 2026 года. После этой атаки предприятие приостановило переработку нефти, а ремонт поврежденного оборудования мог длиться несколько недель.
Важную роль в подготовке дальних ударов играют спутниковая разведка и анализ данных. Украинские военные используют актуальные и архивные спутниковые снимки для исследования российских объектов. К планированию операций также привлекают специалистов, имеющих опыт работы в энергетической отрасли.
По оценке агентства, расширение возможностей украинских подразделений дальнего поражения демонстрирует существенные изменения в ведении войны. Украина все активнее применяет собственные технологии, разведывательные данные и скоординированные операции для поражения военной и энергетической инфраструктуры России на значительном расстоянии от линии фронта.
Напомним
Ранее британское издание The Times сообщало о деятельности украинского подразделения Kairos, участвующего в ударах по объектам на территории россии. Впоследствии Reuters и The Guardian опубликовали материалы об операциях украинских военных против российской морской логистики и военной инфраструктуры на оккупированных территориях.