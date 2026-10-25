Удары по НПЗ и десяткам российских судов: как работает секретное подразделение ВСУ

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Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление

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Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление

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