В оккупированной Луганщине дроны атаковали склад боеприпасов — продолжается мощная детонация
Киев • УНН
Вблизи Хрустального дроны, вероятно, поразили склад боеприпасов российских войск. Вторичная детонация продолжается более часа, последствия неизвестны.
На временно оккупированной Луганщине уже несколько часов продолжается атака ударных беспилотников. По предварительным данным, Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов российских войск вблизи города Хрустальный. Об этом сообщают Telegram-канал Exilenova+ и местные очевидцы, пишет УНН.
Подробности
После удара на объекте начались мощные взрывы. По сообщениям очевидцев, вторичная детонация боеприпасов продолжается уже более часа.
Ранее также поступала информация о серии взрывов во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщали о звуках взрывов на фоне атаки беспилотников.
Что известно о последствиях атаки
По предварительной информации, целью удара стал склад, где российские оккупационные войска хранили боеприпасы.
Продолжительная вторичная детонация может свидетельствовать о наличии значительного количества взрывоопасных материалов на поражённом объекте.
В настоящее время масштабы повреждений и возможные потери российских войск неизвестны. Официального подтверждения поражения склада от Генерального штаба ВСУ пока нет.
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