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Ночная атака дронов на оккупированные территории — в Луганске, Мариуполе и Бердянске взрывы, пожары и отключения света

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Дроны атаковали оккупированные Луганск, Мариуполь, Бердянск и Донецк. Сообщалось о пожарах, повреждении энергообъектов и отключениях света.

Ночная атака дронов на оккупированные территории — в Луганске, Мариуполе и Бердянске взрывы, пожары и отключения света

В ночь на 27 октября беспилотники атаковали ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины. В Луганске, Мариуполе, Донецке и Бердянске сообщали о взрывах, масштабных пожарах и перебоях с электроснабжением. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Дольше всего атака продолжалась в оккупированном Луганске, где взрывы раздавались более 4 часов. По сообщениям местных жителей, в разных районах города возникли очаги пожаров, а часть потребителей осталась без электроэнергии.

По информации Андрющенко, основным районом удара в Луганске стал бывший аэродром. В то же время точные масштабы повреждений пока не установлены.

Мариуполь и Бердянск – две волны взрывов и пожары

В оккупированном Мариуполе и прилегающих населенных пунктах зафиксировали две волны ночных взрывов. Первая продолжалась примерно с 22:29 до 22:45. Российская противовоздушная оборона активно работала, а воздушную опасность объявляли для Мариуполя, Мангуша и Никольского.

По данным источников Андрющенко, российские военные также задействовали авиацию для перехвата беспилотников. После атаки сообщали об исчезновении электроснабжения.

Вторая волна взрывов продолжалась с 03:23 до 03:47 в районе Старого Крыма возле Мариуполя. Громкие звуки слышали в направлении Никольской трассы. После этого также возникли перебои со светом.

В Бердянске около 01:41 объявили угрозу атаки беспилотников. Впоследствии в районе торгового центра "Экватор" прогремели взрывы, после которых сообщали о крупном пожаре.

В Донецке повреждена энергетическая инфраструктура

В оккупированном Донецке сообщали о многочисленных попаданиях в Куйбышевском районе, возле больницы.

По предварительным данным, повреждены энергетическая инфраструктура и часть оборудования теплосети. Без централизованного отопления остались 2 многоквартирных дома, 2 больницы и 2 социальных объекта.

В Ленинском районе города также сообщали о повреждении 2 российских военных автомобилей.

Воздушную тревогу объявляли и в регионах России

В Калужской области российские власти заявили о сбитии 3 беспилотников, а в Тульской – еще одного.

О работе противовоздушной обороны также сообщали в восточной части оккупированного Крыма.

В течение ночи предупреждения об угрозе беспилотников поступали из Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Новгородской и Орловской областей, Краснодарского края и Калмыкии.

В Твери местные жители сообщали о сиренах и возможном объявлении ракетной опасности, однако эти сведения требуют подтверждения.

Информация о последствиях ночных атак уточняется. Независимо подтвердить все сообщения с оккупированных территорий в настоящее время невозможно.

В оккупированной Луганщине дроны атаковали склад боеприпасов — продолжается мощная детонация27.10.26, 03:17 • 18461 просмотр

Степан Гафтко

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