Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових

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У ніч проти 23 жовтня безпілотники атакували тимчасово окуповані території України та низку російських регіонів. У Бердянську після вибухів спалахнула пожежа на території колишнього пансіонату, де розміщуються російські військові, а в Луганську частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

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За його словами, близько опівночі в Бердянську пролунало кілька вибухів, зокрема в районі "Колонія" та центральній частині міста. Після ймовірного влучання загорілася територія колишнього пансіонату "Криворізький гірник", який російські військові використовують для розміщення особового складу.

Інформацію про можливі втрати окупантів наразі уточнюють. У Луганську після масованої атаки виникли перебої з електропостачанням, однак масштаби пошкоджень поки невідомі.

Вибухи на Донеччині та робота ППО в росії

У Маріуполі, Мангуші, на півдні окупованої Донеччини та в районі Азовського моря місцеві жителі повідомляли про вибухи й активну роботу російської протиповітряної оборони.

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Водночас у росії ППО працювала у воронезькій, орловській, липецькій областях та краснодарському краї. За повідомленнями російських ЗМІ, у тульській області нібито збили понад 10 безпілотників.

Загрозу атак дронів також оголошували в ростовській, волгоградській, рязанській, пензенській, володимирській, нижньогородській, ульяновській, костромській та вологодській областях, татарстані, чувашії й пермському краї.

Крім того, російські окупанти повідомляли про небезпеку безпілотників у північній, західній та центральній частинах Криму.

Остаточні наслідки нічних атак і масштаби пошкоджень наразі встановлюють.

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