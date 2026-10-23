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Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных

Киев • УНН

 • 9164 просмотра

В Бердянске после взрывов загорелась база российских военных, а в Луганске исчез свет. ПВО работала в регионах РФ.

Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных
Фото иллюстративное

В ночь на 23 октября беспилотники атаковали временно оккупированные территории Украины и ряд российских регионов. В Бердянске после взрывов вспыхнул пожар на территории бывшего пансионата, где размещаются российские военнослужащие, а в Луганске часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.

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По его словам, около полуночи в Бердянске прозвучало несколько взрывов, в частности в районе "Колония" и центральной части города. После вероятного попадания загорелась территория бывшего пансионата "Криворожский горняк", который российские военные используют для размещения личного состава.

Информацию о возможных потерях оккупантов в настоящее время уточняют. В Луганске после массированной атаки возникли перебои с электроснабжением, однако масштабы повреждений пока неизвестны.

Взрывы в Донецкой области и работа ПВО в России

В Мариуполе, Мангуше, на юге оккупированной Донецкой области и в районе Азовского моря местные жители сообщали о взрывах и активной работе российской противовоздушной обороны.

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В то же время в России ПВО работала в Воронежской, Орловской, Липецкой областях и Краснодарском крае. По сообщениям российских СМИ, в Тульской области якобы сбили более 10 беспилотников.

Угрозу атак дронов также объявляли в Ростовской, Волгоградской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Нижегородской, Ульяновской, Костромской и Вологодской областях, Татарстане, Чувашии и Пермском крае.

Кроме того, российские оккупанты сообщали об опасности беспилотников в северной, западной и центральной частях Крыма.

Окончательные последствия ночных атак и масштабы повреждений в настоящее время устанавливают.

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Степан Гафтко

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