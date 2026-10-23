Путин заявил о «генетическом» единстве украинцев и россиян, сославшись на неизвестные исследования и вновь заговорив о братских народах

российский диктатор владимир путин заявил, что украинцы и русские якобы являются одним народом, сославшись на "последние генетические исследования". При этом он не уточнил, о каких именно научных работах идет речь, и не привел никаких доказательств своего утверждения. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на интервью путина журналисту ВГТРК, пишет УНН.

Детали

Во время разговора глава кремля в очередной раз повторил тезис о якобы единстве украинского и русского народов, пытаясь подкрепить его генетикой.

Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы – заявил путин.

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Несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года, путин заявил, что москва якобы не хочет войны.

Мы не хотим воевать с Украиной. Если нынешнее украинское руководство хочет воевать – пусть воюет, но почему оно считает, что все должны за это платить и поставлять им оружие? – сказал он.

Кроме того, комментируя возможность замораживания боевых действий по нынешней линии фронта, путин назвал оккупированные украинские земли "территорией исторической россии".

В то же время генетическое родство населения разных стран не доказывает, что они составляют один народ. Национальная идентичность определяется не только происхождением, но и языком, культурой, историей и самоосознанием людей.

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