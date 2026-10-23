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путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи

Київ • УНН

 • 9648 перегляди

путін заявив про генетичну єдність українців і росіян, не назвавши досліджень. Також він заперечив бажання москви воювати з Україною.

путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи

російський диктатор володимир путін заявив, що українці та росіяни нібито є одним народом, пославшись на "останні генетичні дослідження". Водночас він не уточнив, про які саме наукові роботи йдеться, та не навів жодних доказів свого твердження. Про це повідомляє Meduza з посиланням на інтерв'ю путіна журналісту ВДТРК, пише УНН.

Деталі

Під час розмови очільник кремля вкотре повторив тезу про нібито єдність українського та російського народів, намагаючись підкріпити її генетикою.

Це дуже близький нам народ. Останні генетичні дослідження показують, що це один народ – росіяни та українці

– заявив путін.

путін заперечує бажання воювати з Україною

Попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке триває з лютого 2022 року, путін заявив, що москва нібито не хоче війни.

Ми не хочемо воювати з Україною. Якщо сьогоднішнє українське керівництво хоче воювати – нехай воює, але чому воно вважає, що всі повинні за це платити й постачати їм зброю?

– сказав він.

Крім того, коментуючи можливість заморожування бойових дій за нинішньою лінією фронту, путін назвав окуповані українські землі "територією історичної росії".

Водночас генетична спорідненість населення різних країн не доводить, що вони становлять один народ. Національна ідентичність визначається не лише походженням, а й мовою, культурою, історією та самоусвідомленням людей.

путін підтвердив готовність рф відновити тристоронні переговори "для виходу на мирну угоду"22.10.26, 21:57 • 2784 перегляди

Степан Гафтко

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