володимир путін

росія готова відновити тристоронні контакти з Україною для виходу на остаточну мирну угоду, а не для припинення бойових дій. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Метою нових тристоронніх переговорів стане досягнення домовленостей щодо забезпечення безпеки росії та України в майбутньому", - сказав путін.

За його словами, росія подивиться, як розвиватиметься ситуація щодо теми врегулювання в Україні найближчими днями.

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Крім того, путін традиційно виголосив низку цинічних заяв:

"росія не хоче з Україною воювати, воювати хоче Київ";

"останні генетичні дослідження показують, що росіяни та українці – один народ";

"рф вирішить свої завдання, всі цілі СВО будуть досягнуті".

Нагадаємо

Раніше помічник глави кремля юрій ушаков за підсумками зустрічі російського диктатора володимира путіна і представника США Стіва Віткоффа заявив, що росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада.