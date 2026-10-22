путін підтвердив готовність рф відновити тристоронні переговори "для виходу на мирну угоду"
Київ • УНН
путін заявив, що росія готова відновити переговори з Україною та США для укладення мирної угоди. Формат можуть відновити в листопаді.
росія готова відновити тристоронні контакти з Україною для виходу на остаточну мирну угоду, а не для припинення бойових дій. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
"Метою нових тристоронніх переговорів стане досягнення домовленостей щодо забезпечення безпеки росії та України в майбутньому", - сказав путін.
За його словами, росія подивиться, як розвиватиметься ситуація щодо теми врегулювання в Україні найближчими днями.
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Крім того, путін традиційно виголосив низку цинічних заяв:
- "росія не хоче з Україною воювати, воювати хоче Київ";
- "останні генетичні дослідження показують, що росіяни та українці – один народ";
- "рф вирішить свої завдання, всі цілі СВО будуть досягнуті".
Нагадаємо
Раніше помічник глави кремля юрій ушаков за підсумками зустрічі російського диктатора володимира путіна і представника США Стіва Віткоффа заявив, що росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада.