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Forbes

путін підтвердив готовність рф відновити тристоронні переговори "для виходу на мирну угоду"

Київ • УНН

 • 336 перегляди

путін заявив, що росія готова відновити переговори з Україною та США для укладення мирної угоди. Формат можуть відновити в листопаді.

путін підтвердив готовність рф відновити тристоронні переговори "для виходу на мирну угоду"
володимир путін

росія готова відновити тристоронні контакти з Україною для виходу на остаточну мирну угоду, а не для припинення бойових дій. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Метою нових тристоронніх переговорів стане досягнення домовленостей щодо забезпечення безпеки росії та України в майбутньому", - сказав путін.

За його словами, росія подивиться, як розвиватиметься ситуація щодо теми врегулювання в Україні найближчими днями.

росія підтримує тристоронню зустріч зі США та Україною: Зеленський назвав можливі терміни переговорів21.10.26, 22:04 • 11396 переглядiв

Додамо

Крім того, путін традиційно виголосив низку цинічних заяв: 

  • "росія не хоче з Україною воювати, воювати хоче Київ";
    • "останні генетичні дослідження показують, що росіяни та українці – один народ";
      • "рф вирішить свої завдання, всі цілі СВО будуть досягнуті".

        Нагадаємо

        Раніше помічник глави кремля юрій ушаков за підсумками зустрічі російського диктатора володимира путіна і представника США Стіва Віткоффа заявив, що росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада. 

        Антоніна Туманова

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