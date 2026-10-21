росія підтримує тристоронню зустріч зі США та Україною: Зеленський назвав можливі терміни переговорів

Офіційна москва висловила підтримку проведенню тристоронньої зустрічі на рівні команд України, США та рф. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 жовтня, передає УНН.

Зараз Вашингтон пропонує організувати переговори якомога швидше, а Київ сподівається, що вони відбудуться не пізніше початку листопада.

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За словами Глави держави, українська сторона отримала інформацію від американських партнерів за підсумками їхньої зустрічі з представниками росії у санкт-петербурзі. Зеленський зазначив, що під час переговорів в Осло 20 жовтня представники України, Європи та США обговорили шляхи наближення миру, можливість проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, а також питання гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України.

Президент наголосив, що важливим результатом подальших контактів американської сторони з росією стала попередня підтримка москвою тристоронніх переговорів.

Ми отримали фідбек, що росія, так як це зрозуміло нам із брифу, підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше, ми підтримуємо це — заявив Зеленський.

За його словами, головним завданням майбутньої зустрічі стане підготовка умов для завершення війни та організації переговорів безпосередньо між лідерами України, США та росії.

Водночас остаточної дати проведення переговорів поки немає. Українська сторона розраховує, що зустріч вдасться організувати найближчим часом.

Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі. Адженда, зрозуміло, закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів — зазначив український лідер.

Він також додав, що українська та американська команди продовжать контакти для узгодження порядку денного. За його оцінкою, переговори можуть відбутися не пізніше початку листопада, однак це залежить не лише від України. Окремо глава держави наголосив на готовності Києва підтримувати ініціативи щодо припинення вогню, зокрема в енергетичній сфері, а також гуманітарні заходи, включно з поверненням полонених.

Водночас Президент застеріг від передчасних висновків щодо готовності росії до реальних переговорів, нагадавши, що москва вже неодноразово змінювала свою позицію стосовно дипломатичних зустрічей.

росія вже багато разів говорила, що вона готова до зустрічі в тому чи іншому форматі, потім щось змінювалося, скасовувалося. Подивимося, як цього разу — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави підсумував, що головне завдання наразі полягає в якнайшвидшому початку роботи переговорних команд та напрацюванні домовленостей, які дозволять наблизити завершення війни.

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