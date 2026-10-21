россия поддерживает трёхстороннюю встречу с США и Украиной: Зеленский назвал возможные сроки переговоров

Официальная Москва выразила поддержку проведению трехсторонней встречи на уровне команд Украины, США и рф. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 21 октября, передает УНН.

Сейчас Вашингтон предлагает организовать переговоры как можно скорее, а Киев надеется, что они состоятся не позднее начала ноября.

Детали

По словам Главы государства, украинская сторона получила информацию от американских партнеров по итогам их встречи с представителями России в Санкт-Петербурге. Зеленский отметил, что во время переговоров в Осло 20 октября представители Украины, Европы и США обсудили пути приближения мира, возможность проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров, а также вопросы гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.

Президент подчеркнул, что важным результатом дальнейших контактов американской стороны с россией стала предварительная поддержка москвой трехсторонних переговоров.

Мы получили обратную связь, что россия, насколько это понятно нам из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы это поддерживаем — заявил Зеленский.

По его словам, главной задачей будущей встречи станет подготовка условий для завершения войны и организации переговоров непосредственно между лидерами Украины, США и россии.

В то же время окончательной даты проведения переговоров пока нет. Украинская сторона рассчитывает, что встречу удастся организовать в ближайшее время.

Я не знаю, какими будут окончательные даты этой встречи. Повестка, понятно, — закончить войну, приблизить мир и подготовить все для встречи на уровне лидеров — отметил украинский лидер.

Он также добавил, что украинская и американская команды продолжат контакты для согласования повестки дня. По его оценке, переговоры могут состояться не позднее начала ноября, однако это зависит не только от Украины. Отдельно глава государства подчеркнул готовность Киева поддерживать инициативы по прекращению огня, в частности в энергетической сфере, а также гуманитарные меры, включая возвращение пленных.

В то же время Президент предостерег от преждевременных выводов относительно готовности россии к реальным переговорам, напомнив, что москва уже неоднократно меняла свою позицию относительно дипломатических встреч.

россия уже много раз говорила, что готова к встрече в том или ином формате, затем что-то менялось, отменялось. Посмотрим, как будет на этот раз — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подытожил, что главная задача сейчас заключается в как можно более быстром начале работы переговорных команд и выработке договоренностей, которые позволят приблизить завершение войны.

Ранее

Спецпредставитель США Джаред Кушнер сообщил о ободряющем прогрессе после переговоров по Украине. Он заявил о возможности заложить основу прочного мира.

Напомним

Посланник президента США Стив Виткофф встретился с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф.

Как сообщил помощник главы кремля юрий ушаков по итогам встречи путина и Виткоффа, россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате — в 10-х числах ноября.