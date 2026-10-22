путин подтвердил готовность рф возобновить трёхсторонние переговоры "для выхода на мирное соглашение"
Киев • УНН
путин заявил, что россия готова возобновить переговоры с Украиной и США для заключения мирного соглашения. Формат могут возобновить в ноябре.
Россия готова возобновить трехсторонние контакты с Украиной для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для прекращения боевых действий. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"Целью новых трехсторонних переговоров станет достижение договоренностей по обеспечению безопасности россии и Украины в будущем", — сказал путин.
По его словам, россия посмотрит, как будет развиваться ситуация по теме урегулирования в Украине в ближайшие дни.
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Кроме того, путин традиционно сделал ряд циничных заявлений:
- "Россия не хочет воевать с Украиной, воевать хочет Киев";
- "Последние генетические исследования показывают, что россияне и украинцы — один народ";
- "РФ решит свои задачи, все цели СВО будут достигнуты".
Напомним
Ранее помощник главы кремля юрий ушаков по итогам встречи российского диктатора владимира путина и представителя США Стива Виткоффа заявил, что россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате — в 10-х числах ноября.