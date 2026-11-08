Сили оборони знищили пункти управління БПЛА рф на ТОТ та в росії

Минулої доби, 7 листопада, Сили оборони України знищили чотири пункти управління безпілотниками противника - на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької областей та на території російської федерації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

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У Бердянську уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління безпілотників підрозділу зі складу "Рубікону" - одного з найбільш боєздатних російських підрозділів БПЛА.

Втрати ворога ще уточнюються, але ефект є вже зараз: кожен виведений з ладу пункт управління - це менше російських дронів над нашими позиціями та дорогами - зазначили в Генштабі.

Також Сили оборони вивели з ладу аналогічні пункти управління безпілотниками рф на Донеччині і Херсонщині, а саме - неподалік Олешок і Білицького. Крім того, були вражені пункти на російській території.

Наші воїни теж уразили пункти управління безпілотниками армії рф на Донеччині і Херсонщині. На брянщині, в районі александровського, удару зазнав пункт управління БПЛА вже на території рф. Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 8 листопада, росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БПЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Також УНН повідомляв, що 8 листопада дрони пошкодили дорожнє покриття на мосту через річку Міус. Даний міст з’єднує окуповані території України з ростовською областю росії.