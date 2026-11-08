Силы обороны уничтожили пункты управления БПЛА рф на ВОТ и в россии

$45.4451.04
ukenru
10:59 • 20342 просмотра
рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль
Эксклюзив
8 ноября, 09:28 • 22391 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 32061 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
8 ноября, 05:20 • 35191 просмотра
Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине
7 ноября, 23:19 • 52798 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
7 ноября, 22:21 • 41508 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
7 ноября, 20:29 • 49624 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 40647 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 30467 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
7 ноября, 17:38 • 28636 просмотра
8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ8 ноября, 05:36 • 5626 просмотра
"Вымогательство высочайшего уровня": Трамп поручил Минюсту США проверить угрозы демократов импичментом8 ноября, 06:02 • 11181 просмотра
Новая Зеландия оказалась на пороге смены власти: кто победил на выборах и почему страна ждёт окончательных результатов8 ноября, 07:58 • 7624 просмотра
Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация09:52 • 20806 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 13184 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 13371 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 32061 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 64205 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 89699 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 66647 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Антонио Таяни
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Донецкая область
Крым
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 28343 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 30925 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 36937 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 38727 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 36351 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Кх-59
Отопление
Financial Times
Старлинк

Силы обороны уничтожили пункты управления БПЛА рф на ВОТ и в россии

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Украинские военные поразили четыре пункта управления БПЛА рф в Запорожской, Херсонской, Донецкой и брянской областях.

Силы обороны уничтожили пункты управления БПЛА рф на ВОТ и в россии

За минувшие сутки, 7 ноября, Силы обороны Украины уничтожили четыре пункта управления беспилотниками противника - на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и на территории российской федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В Бердянске поражены пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками подразделения из состава "Рубикона" - одного из наиболее боеспособных российских подразделений БПЛА.

Потери противника еще уточняются, но эффект уже есть: каждый выведенный из строя пункт управления - это меньше российских дронов над нашими позициями и дорогами

- отметили в Генштабе.

Также Силы обороны вывели из строя аналогичные пункты управления беспилотниками рф в Донецкой и Херсонской областях, а именно - неподалеку от Олешек и Белицкого. Кроме того, были поражены пункты на российской территории.

Наши воины также поразили пункты управления беспилотниками армии рф в Донецкой и Херсонской областях. В брянской области, в районе александровского, удару подвергся пункт управления БПЛА уже на территории рф. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Также УНН сообщал, что 8 ноября дроны повредили дорожное покрытие на мосту через реку Миус. Этот мост соединяет оккупированные территории Украины с ростовской областью россии.

Евгений Устименко

Война в Украине
Война в Украине
Брянская область
Донецкая область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Олешки
Шахед-136
Херсонская область
Крым
Украина
Бердянск