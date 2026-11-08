Силы обороны уничтожили пункты управления БПЛА рф на ВОТ и в россии

За минувшие сутки, 7 ноября, Силы обороны Украины уничтожили четыре пункта управления беспилотниками противника - на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и на территории российской федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В Бердянске поражены пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками подразделения из состава "Рубикона" - одного из наиболее боеспособных российских подразделений БПЛА.

Потери противника еще уточняются, но эффект уже есть: каждый выведенный из строя пункт управления - это меньше российских дронов над нашими позициями и дорогами - отметили в Генштабе.

Также Силы обороны вывели из строя аналогичные пункты управления беспилотниками рф в Донецкой и Херсонской областях, а именно - неподалеку от Олешек и Белицкого. Кроме того, были поражены пункты на российской территории.

Наши воины также поразили пункты управления беспилотниками армии рф в Донецкой и Херсонской областях. В брянской области, в районе александровского, удару подвергся пункт управления БПЛА уже на территории рф. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Также УНН сообщал, что 8 ноября дроны повредили дорожное покрытие на мосту через реку Миус. Этот мост соединяет оккупированные территории Украины с ростовской областью россии.