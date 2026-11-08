росія атакувала Україну 164 дронами - ППО збила 137 БПЛА

У ніч на неділю, 8 листопада, росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БПЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Ворог запустив дрони і ракети з російських міст орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БПЛА типу Shahed (88 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях - йдеться в повідомленні.

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