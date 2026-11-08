російський дрон пошкодив житлові будинки у Хмельницькому, постраждала людина

російський дрон атакував житлову забудову Хмельницького. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.

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За його словами, за попередньою інформацією, пошкоджено приватні житлові будинки, а також вибито вікна у багатоповерхових будинках.

Пожежі не виникло. Одна людина травмована. Госпіталізація не знадобилася - зазначив Тюрін.

Нагадаємо

19 жовтня внаслідок атаки рф на Хмельницький загинули дві жінки 1926 і 1954 років народження. Пошкоджено підприємство й будинок.

Ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у Хмельницькому