российский дрон повредил жилые дома в Хмельницком, пострадал человек
Киев • УНН
В Хмельницком дрон РФ повредил частные и многоэтажные дома. Один человек травмирован, госпитализация не потребовалась.
российский дрон атаковал жилую застройку Хмельницкого. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.
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По его словам, по предварительной информации, повреждены частные жилые дома, а также выбиты окна в многоэтажных домах.
Пожара не возникло. Один человек получил травмы. Госпитализация не потребовалась
Напомним
19 октября в результате атаки рф на Хмельницкий погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Повреждены предприятие и дом.
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