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Financial Times

российский дрон повредил жилые дома в Хмельницком, пострадал человек

Киев • УНН

 • 856 просмотра

В Хмельницком дрон РФ повредил частные и многоэтажные дома. Один человек травмирован, госпитализация не потребовалась.

российский дрон повредил жилые дома в Хмельницком, пострадал человек

российский дрон атаковал жилую застройку Хмельницкого. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

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По его словам, по предварительной информации, повреждены частные жилые дома, а также выбиты окна в многоэтажных домах.

Пожара не возникло. Один человек получил травмы. Госпитализация не потребовалась

- отметил Тюрин.

Напомним

19 октября в результате атаки рф на Хмельницкий погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Повреждены предприятие и дом.

Враг уничтожил последний крупный логистический центр «Эпицентра» в Хмельницком14.10.26, 02:21 • 30536 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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