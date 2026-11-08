российский дрон повредил жилые дома в Хмельницком, пострадал человек

российский дрон атаковал жилую застройку Хмельницкого. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

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По его словам, по предварительной информации, повреждены частные жилые дома, а также выбиты окна в многоэтажных домах.

Пожара не возникло. Один человек получил травмы. Госпитализация не потребовалась - отметил Тюрин.

Напомним

19 октября в результате атаки рф на Хмельницкий погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Повреждены предприятие и дом.

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