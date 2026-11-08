россия атаковала Украину 164 дронами - ПВО сбила 137 БПЛА

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Враг запустил дроны и ракеты из российских городов орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БПЛА типа Shahed (88 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 23 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 6 локациях - говорится в сообщении.

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