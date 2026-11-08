Дрони пошкодили міст на трасі з ростовської області до ТОТ України: рух припинено

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Вранці 8 листопада дрони дорожнє покриття на мосту через річку Міус. Даний міст з’єднує окуповані території України з ростовською областю росії. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, передає УНН.

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Міст розташований на трасі Р-280, яка сполучає ростовську область з Маріуполем, Мелітополем і Кримом. Як повідомили російські "медіа" з посиланням на губернатора ростовської області юрія слюсаря, рух на даній ділянці траси перекритий.

Водночас начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив: невідомо, наскільки серйозно був пошкоджений цей міст.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 8 листопада, росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БПЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".