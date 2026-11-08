Дроны повредили мост на трассе из Ростовской области на ВОТ Украины: движение прекращено

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Утром 8 ноября дроны повредили дорожное покрытие на мосту через реку Миус. Этот мост соединяет оккупированные территории Украины с ростовской областью россии. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, передает УНН.

Детали

Мост расположен на трассе Р-280, которая соединяет ростовскую область с Мариуполем, Мелитополем и Крымом. Как сообщили российские "СМИ" со ссылкой на губернатора ростовской области Юрия Слюсаря, движение на данном участке трассы перекрыто.

В то же время начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил: неизвестно, насколько серьезно был поврежден этот мост.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".