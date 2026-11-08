Дроны повредили мост на трассе из Ростовской области на ВОТ Украины: движение прекращено

$45.4451.04
ukenru
10:59 • 16918 просмотра
рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль
Эксклюзив
09:28 • 20254 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
08:32 • 28862 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
8 ноября, 05:20 • 33523 просмотра
Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине
7 ноября, 23:19 • 51555 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
7 ноября, 22:21 • 40819 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
7 ноября, 20:29 • 49296 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 40352 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 30256 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
7 ноября, 17:38 • 28507 просмотра
8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Львов получил 200 тысяч луковиц тюльпанов из НидерландовPhoto8 ноября, 04:24 • 5702 просмотра
Какие праздники отмечают 8 ноября в Украине и мире8 ноября, 05:08 • 13945 просмотра
"Вымогательство высочайшего уровня": Трамп поручил Минюсту США проверить угрозы демократов импичментом8 ноября, 06:02 • 9328 просмотра
Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация09:52 • 19101 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 10559 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 10676 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
08:32 • 28858 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 62938 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 87950 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 65520 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антонио Таяни
Дональд Туск
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Польша
Краков
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 27615 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 30216 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 36285 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 38125 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 35775 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Шахед-136
Кх-59
Социальная сеть

Дроны повредили мост на трассе из Ростовской области на ВОТ Украины: движение прекращено

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Дроны повредили дорожное покрытие моста через Миус на трассе Р-280. Движение на участке перекрыли, масштаб повреждений уточняется.

Дроны повредили мост на трассе из Ростовской области на ВОТ Украины: движение прекращено
Фото: t.me/andriyshTime

Утром 8 ноября дроны повредили дорожное покрытие на мосту через реку Миус. Этот мост соединяет оккупированные территории Украины с ростовской областью россии. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, передает УНН.

Детали

Мост расположен на трассе Р-280, которая соединяет ростовскую область с Мариуполем, Мелитополем и Крымом. Как сообщили российские "СМИ" со ссылкой на губернатора ростовской области Юрия Слюсаря, движение на данном участке трассы перекрыто.

В то же время начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил: неизвестно, насколько серьезно был поврежден этот мост.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Шахед-136
Кх-59
Крым
Украина
Мелитополь
Мариуполь