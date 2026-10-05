Сили оборони уразили пункти запуску дронів і військові об’єкти рф на Донбасі і Запоріжжі

4 жовтня та в ніч на 5 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

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У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських підрозділів. Також у районі Донецька уражено вузол зв’язку.

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни завдали ураження пункту управління противника та складу БПЛА російських окупантів. У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ російської армії.

Сили оборони України також били по місцях зосередження живої сили противника - у районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецька.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України - йдеться в повідомленні Генштабу.

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