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Сили оборони уразили пункти запуску дронів і військові об’єкти рф на Донбасі і Запоріжжі

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Українські військові уразили об’єкти рф у Донецьку та Запорізькій області. Також завдано ударів по скупченнях живої сили окупантів.

Сили оборони уразили пункти запуску дронів і військові об’єкти рф на Донбасі і Запоріжжі

4 жовтня та в ніч на 5 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських підрозділів. Також у районі Донецька уражено вузол зв’язку.

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни завдали ураження пункту управління противника та складу БПЛА російських окупантів. У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ російської армії.

Сили оборони України також били по місцях зосередження живої сили противника - у районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецька.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України

 - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо

В Україні вже є перші збиття реактивних дронів, зокрема, "Герань-5", з роботизованих турелей.

Євген Устименко

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