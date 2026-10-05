У Повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів рф з турелей

В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів, зокрема, "Герань-5", з роботизованих турелей. Про це заявив в ефірі телемарафону 5 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Деталі

"Зараз бачимо, активно ворог знову ж таки атакує як звичайними "шахедами", так і реактивними", - сказав Ігнат.

З його слів, останні дві ночі ворог запускав по близько пів сотні реактивних дронів по Україні.

Він додав, що продовжується застосування окупантами і звичайних дронів у різних регіонах, "багато атакують Київщину, а також прифронтові регіони". Також, додав він, продовжує ворог використовувати і "Бандеролі", які "часто застосвуються, особливо це стосується півдня країни". "Противник тероризує наші міста, тероризує Київ, б'є по логістичних хабах, по маршрутах і так далі", - вказав він.

"Сили оборони роблять все можливе щоби як збити, так і подавити засобами РЕБ велику кількість БпЛА", - повідомив речник ПС ЗСУ.

Є вже збиття реактивних БпЛА, "Герань-5", з тих самих турелей. (...) Застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключило людську помилку, (...) використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє навіть по реактивних БпЛА працювати. Єдине що - дійсно, радіус роботи цих роботизованих систем - турелей не є великий, тому що основним засобом там є зараз саме кулемет - сказав Ігнат.

В Україні запустили першу приватну ППО з дистанційними кулеметними турелями