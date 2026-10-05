У Повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів рф з турелей
Київ • УНН
Юрій Ігнат заявив про перші збиття реактивних дронів «Герань-5» роботизованими турелями. За дві ночі рф запустила близько 100 таких БпЛА.
В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів, зокрема, "Герань-5", з роботизованих турелей. Про це заявив в ефірі телемарафону 5 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Зараз бачимо, активно ворог знову ж таки атакує як звичайними "шахедами", так і реактивними", - сказав Ігнат.
З його слів, останні дві ночі ворог запускав по близько пів сотні реактивних дронів по Україні.
Він додав, що продовжується застосування окупантами і звичайних дронів у різних регіонах, "багато атакують Київщину, а також прифронтові регіони". Також, додав він, продовжує ворог використовувати і "Бандеролі", які "часто застосвуються, особливо це стосується півдня країни". "Противник тероризує наші міста, тероризує Київ, б'є по логістичних хабах, по маршрутах і так далі", - вказав він.
"Сили оборони роблять все можливе щоби як збити, так і подавити засобами РЕБ велику кількість БпЛА", - повідомив речник ПС ЗСУ.
Є вже збиття реактивних БпЛА, "Герань-5", з тих самих турелей. (...) Застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключило людську помилку, (...) використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє навіть по реактивних БпЛА працювати. Єдине що - дійсно, радіус роботи цих роботизованих систем - турелей не є великий, тому що основним засобом там є зараз саме кулемет
В Україні запустили першу приватну ППО з дистанційними кулеметними турелями12.04.26, 16:46 • 7109 переглядiв