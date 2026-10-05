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Техника

В Воздушных силах заявили о первых сбитиях реактивных дронов рф с турелей

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Юрий Игнат заявил о первых сбитиях реактивных дронов, «Герань-5», роботизированными турелями. За две ночи рф запустила около 100 таких БПЛА.

В Воздушных силах заявили о первых сбитиях реактивных дронов рф с турелей

В Украине уже есть первые случаи сбития российских реактивных дронов, в частности "Герань-5", с роботизированных турелей. Об этом заявил в эфире телемарафона 5 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Детали

"Сейчас видим: противник снова активно атакует как обычными "шахедами", так и реактивными", — сказал Игнат.

По его словам, последние две ночи противник запускал по Украине около полусотни реактивных дронов.

Он добавил, что оккупанты продолжают применять и обычные дроны в разных регионах, "много атакуют Киевскую область, а также прифронтовые регионы". Также, добавил он, противник продолжает использовать и "Бандероли", которые "часто применяются, особенно это касается юга страны". "Противник терроризирует наши города, терроризирует Киев, бьет по логистическим хабам, по маршрутам и так далее", — указал он.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы как сбивать, так и подавлять средствами РЭБ большое количество БПЛА", — сообщил спикер ВС ВСУ.

Уже есть случаи сбития реактивных БПЛА, "Герань-5", с тех же турелей. (...) Применение инновационных технологий, искусственного интеллекта, исключило человеческую ошибку, (...) используется именно машинное зрение. Искусственный интеллект позволяет работать даже по реактивным БПЛА. Единственное — действительно, радиус работы этих роботизированных систем — турелей не очень велик, потому что основным средством там сейчас является именно пулемет

— сказал Игнат.

В Украине запустили первую частную ПВО с дистанционными пулеметными турелями12.04.26, 16:46 • 7063 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Киев