Силы обороны поразили пункты запуска дронов и военные объекты рф на Донбассе и в Запорожье

4 октября и в ночь на 5 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских подразделений. Также в районе Донецка поражён узел связи.

В районе Бердянска Запорожской области украинские воины нанесли поражение пункту управления противника и складу БПЛА российских оккупантов. В районе Любимовки Запорожской области поражено ремонтное подразделение российской армии.

Силы обороны Украины также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника - в районе Камыш-Зари Запорожской области, Успенки в Луганской области и города Донецка.

Систематическое поражение таких объектов направлено на уменьшение возможностей российской армии применять ударные беспилотники и наносить с их помощью удары по гражданской инфраструктуре Украины - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним

В Украине уже есть первые сбития реактивных дронов, в частности "Герань-5", с роботизированных турелей.