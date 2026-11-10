Масштабні відключення світла в Донецьку та Луганську після атаки дронів, вибухи також лунали в Криму та росії
Київ • УНН
Після атак дронів у Донецьку й Луганську зафіксували масштабні перебої з електропостачанням. Вибухи також лунали в Криму, Бердянську та регіонах рф.
У ніч на 10 листопада безпілотники атакували низку тимчасово окупованих територій України та регіонів росії. Після ударів у Донецьку та Луганську виникли масштабні перебої з електропостачанням, а в Бердянську, Севастополі та Новгородській області повідомляли про вибухи. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.
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У Донецьку після влучань у Петровському районі майже все місто залишилося без електроенергії. На окупованій Луганщині близько 22:22 повідомили про удар по енергосистемі, після чого в Луганську та інших населених пунктах почалися масштабні відключення світла.
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Окупаційна адміністрація підтвердила порушення електропостачання внаслідок атаки БПЛА. Кількість споживачів без світла, масштаби пошкоджень та терміни відновлення наразі невідомі.
Вибухи в Бердянську, Криму та Новгородській області
У Бердянську місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі Маяка. Інформація про можливі влучання уточнюється.
У Севастополі російська ППО відбивала атаку безпілотників. Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв заявив про нібито знищення 8 дронів. Підтверджених даних про влучання немає.
У Старій Руссі Новгородської області також пролунала серія вибухів. Ймовірною ціллю міг бути 123-й авіаційний ремонтний завод, який обслуговує військові літаки Іл-76, Іл-78 та Л-410. Водночас підтверджень ураження підприємства наразі немає.
Крім того, російська ППО працювала в Калузькій області. Повітряну небезпеку через безпілотники оголошували в низці інших регіонів рф, зокрема Московській, Ростовській, Воронезькій областях та Краснодарському краї.
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