Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России
Киев • УНН
После атак дронов в Донецке и Луганске зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением. Взрывы также раздавались в Крыму, Бердянске и регионах РФ.
В ночь на 10 ноября беспилотники атаковали ряд временно оккупированных территорий Украины и регионов России. После ударов в Донецке и Луганске возникли масштабные перебои с электроснабжением, а в Бердянске, Севастополе и Новгородской области сообщали о взрывах. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
В Донецке после попаданий в Петровском районе почти весь город остался без электроэнергии. В оккупированной Луганщине около 22:22 сообщили об ударе по энергосистеме, после чего в Луганске и других населённых пунктах начались масштабные отключения света.
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Оккупационная администрация подтвердила нарушение электроснабжения в результате атаки БПЛА. Количество потребителей, оставшихся без света, масштабы повреждений и сроки восстановления пока неизвестны.
Взрывы в Бердянске, Крыму и Новгородской области
В Бердянске местные жители сообщали о мощных взрывах в районе Маяка. Информация о возможных попаданиях уточняется.
В Севастополе российская ПВО отражала атаку беспилотников. Оккупационный губернатор Михаил Развожаев заявил о якобы уничтожении 8 дронов. Подтверждённых данных о попаданиях нет.
В Старой Руссе Новгородской области также прозвучала серия взрывов. Вероятной целью мог быть 123-й авиационный ремонтный завод, который обслуживает военные самолёты Ил-76, Ил-78 и Л-410. В то же время подтверждений поражения предприятия пока нет.
Кроме того, российская ПВО работала в Калужской области. Воздушную опасность из-за беспилотников объявляли в ряде других регионов РФ, в частности в Московской, Ростовской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
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