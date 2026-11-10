Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России

В ночь на 10 ноября беспилотники атаковали ряд временно оккупированных территорий Украины и регионов России. После ударов в Донецке и Луганске возникли масштабные перебои с электроснабжением, а в Бердянске, Севастополе и Новгородской области сообщали о взрывах. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

В Донецке после попаданий в Петровском районе почти весь город остался без электроэнергии. В оккупированной Луганщине около 22:22 сообщили об ударе по энергосистеме, после чего в Луганске и других населённых пунктах начались масштабные отключения света.

В трех регионах России каждый третий умерший мужчина в возрасте до 50 лет погиб на войне против Украины — Bloomberg

Оккупационная администрация подтвердила нарушение электроснабжения в результате атаки БПЛА. Количество потребителей, оставшихся без света, масштабы повреждений и сроки восстановления пока неизвестны.

Взрывы в Бердянске, Крыму и Новгородской области

В Бердянске местные жители сообщали о мощных взрывах в районе Маяка. Информация о возможных попаданиях уточняется.

В Севастополе российская ПВО отражала атаку беспилотников. Оккупационный губернатор Михаил Развожаев заявил о якобы уничтожении 8 дронов. Подтверждённых данных о попаданиях нет.

В Старой Руссе Новгородской области также прозвучала серия взрывов. Вероятной целью мог быть 123-й авиационный ремонтный завод, который обслуживает военные самолёты Ил-76, Ил-78 и Л-410. В то же время подтверждений поражения предприятия пока нет.

Кроме того, российская ПВО работала в Калужской области. Воздушную опасность из-за беспилотников объявляли в ряде других регионов РФ, в частности в Московской, Ростовской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

В Новгородской области РФ прогремели взрывы, под вероятной атакой оказался авиаремонтный завод, который обслуживает Ил-76