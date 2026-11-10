В Новгородской области РФ прогремели взрывы, под вероятной атакой оказался авиаремонтный завод, который обслуживает Ил-76

В Новгородской области россии прогремела серия взрывов. По предварительной информации, вероятной целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод, обслуживающий военную авиацию рф. Об этом сообщают мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

Предприятие специализируется на ремонте и техническом обслуживании военно-транспортных самолётов Ил-76, самолётов-заправщиков Ил-78, а также Л-410 и авиационных двигателей.

В настоящее время информация о попадании, масштабах повреждений и возможных последствиях атаки требует подтверждения. Официальных данных о результатах удара нет.

Завод уже атаковали ранее

17 марта предприятие уже подвергалось удару. Тогда сообщалось о поражении ангара, который использовали для обслуживания самолётов Ил-76 и Л-410.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

123-й авиационный ремонтный завод является предприятием российского военно-промышленного комплекса, которое обеспечивает ремонт и поддержание технической готовности военной авиации.

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