В Новгородской области РФ прогремели взрывы, под вероятной атакой оказался авиаремонтный завод, который обслуживает Ил-76
Киев • УНН
В Новгородской области РФ сообщили о взрывах возле 123-го авиаремонтного завода. Данные о попаданиях и повреждениях уточняются.
В Новгородской области россии прогремела серия взрывов. По предварительной информации, вероятной целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод, обслуживающий военную авиацию рф. Об этом сообщают мониторинговые каналы, пишет УНН.
Детали
Предприятие специализируется на ремонте и техническом обслуживании военно-транспортных самолётов Ил-76, самолётов-заправщиков Ил-78, а также Л-410 и авиационных двигателей.
В настоящее время информация о попадании, масштабах повреждений и возможных последствиях атаки требует подтверждения. Официальных данных о результатах удара нет.
Завод уже атаковали ранее
17 марта предприятие уже подвергалось удару. Тогда сообщалось о поражении ангара, который использовали для обслуживания самолётов Ил-76 и Л-410.
Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
123-й авиационный ремонтный завод является предприятием российского военно-промышленного комплекса, которое обеспечивает ремонт и поддержание технической готовности военной авиации.
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