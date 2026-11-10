У новгородській області рф пролунали вибухи, під ймовірною атакою опинився авіаремонтний завод, який обслуговує Іл-76

У новгородській області росії пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, ймовірною ціллю атаки міг стати 123-й авіаційний ремонтний завод, який обслуговує військову авіацію рф. Про це повідомляють моніторингові канали, пише УНН.

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Підприємство спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні військово-транспортних літаків Іл-76, літаків-заправників Іл-78, а також Л-410 та авіаційних двигунів.

Наразі інформація про влучання, масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки потребує підтвердження. Офіційних даних про результати удару немає.

Завод уже атакували раніше

17 березня підприємство вже зазнавало удару. Тоді повідомлялося про ураження ангара, який використовували для обслуговування літаків Іл-76 та Л-410.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

123-й авіаційний ремонтний завод є підприємством російського військово-промислового комплексу, яке забезпечує ремонт та підтримання технічної готовності військової авіації.

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