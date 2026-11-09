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Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Українські військові знищили російську станцію подавлення Starlink у районі Сартани. Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині

У ніч на 9 листопада та напередодні підрозділи Сил оборони України уразили кілька важливих військових об’єктів російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Цікавий "трофей" уражено у районі Сартани на ТОТ Донеччини. Тут під удар потрапила російська станція подавлення Starlink, якою окупанти намагалися перебивати супутниковий зв'язок українських військових. Менше подібних ворожих об'єктів — стабільніший зв'язок для наших підрозділів і точніша робота українських дронів

- йдеться у повідомленні.

Відчутного удару по своїх запасах зазнали загарбники на Запоріжжі. Поблизу Токмака та Остриківки уражені склади боєприпасів.

Завершує перелік ураженого склад матеріально-технічних засобів армії рф у районі Красногорівки на Донеччині — ще один удар по логістиці російського агресора, - зазначали у Генштабі.

В Генштабі, підкреслили, що робота по ключових військових цілях ворога триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"09.11.26, 12:30 • 15558 переглядiв

Ольга Розгон

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