Силы обороны поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили российскую станцию подавления Starlink в районе Сартаны. Также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств.
В ночь на 9 ноября и накануне подразделения Сил обороны Украины поразили несколько важных военных объектов российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Интересный "трофей" поражён в районе Сартаны на ВОТ Донецкой области. Здесь под удар попала российская станция подавления Starlink, с помощью которой оккупанты пытались глушить спутниковую связь украинских военных. Чем меньше подобных вражеских объектов — тем стабильнее связь для наших подразделений и точнее работа украинских дронов
Ощутимый удар по своим запасам захватчики получили в Запорожской области. Вблизи Токмака и Остриковки поражены склады боеприпасов.
Завершает перечень поражённых склад материально-технических средств армии рф в районе Красногоровки в Донецкой области — ещё один удар по логистике российского агрессора, - отмечали в Генштабе.
В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям врага будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооружённую агрессию против Украины.
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