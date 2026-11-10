росіяни почали розставляти манекени солдатів на ТОТ, щоб обдурити українські дрони із ШІ

російські військові почали облаштовувати фальшиві вогневі позиції з манекенами солдатів на дорогах тимчасово окупованих територій України. Таким чином окупанти намагаються відволікти українські ударні безпілотники, зокрема оснащені системами штучного інтелекту. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські та українські моніторингові канали, пише УНН.

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На оприлюднених фотографіях видно пікапи з манекенами у військовій формі та шоломах, поруч із якими встановлені муляжі кулеметів. Такі конструкції імітують мобільні вогневі групи, які російська армія використовує для боротьби з безпілотниками.

За інформацією українського моніторингового каналу Exilenova+, окупанти також облаштовують уздовж трас невеликі укриття та бліндажі, всередині яких розміщують манекени військовослужбовців.

Чому росіяни вдалися до такої тактики

Від травня українські військові посилили удари по маршрутах постачання російської армії, зокрема по вантажівках і бензовозах на трасі Р-280 "Новоросія". Вона проходить через окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Генічеськ до Криму.

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Для захисту логістики російські війська розміщували мобільні вогневі групи вздовж доріг та залучали їх до супроводу колон. Однак ці заходи виявилися недостатньо ефективними.

За повідомленнями російських військових блогерів, українські сили застосовують американські безпілотники Hornet-2, які мають машинний зір, здатні самостійно розпізнавати цілі та стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

Саме проти таких систем, імовірно, й розраховані фальшиві позиції з манекенами. Водночас достовірних даних про ефективність цієї тактики наразі немає.

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