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Припинення вогню в Україні навіть не обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі – NYT

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Переговори України, США та Росії зосередяться на архітектурі безпеки Європи. Експерти не очікують прогресу до весни.

Припинення вогню в Україні навіть не обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі – NYT

На тристоронніх переговорах України, США та росії, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі, не планують обговорювати припинення вогню та територіальні питання. Натомість американські посередники зосередяться на майбутній архітектурі безпеки в Європі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Вашингтон хоче з'ясувати, чи стане москва більш поступливою, якщо її залучити до обговорення майбутнього європейської безпеки.

Основною темою переговорів мають стати гарантії, які могли б запобігти повторному початку війни в разі досягнення мирної домовленості. Водночас Київ наполягав на тому, щоб спочатку домовитися про деескалацію до настання зими.

Коли очікують реального прогресу

Співрозмовники NYT серед експертів не прогнозують суттєвих зрушень у переговорах раніше весни. На їхню думку, до того часу кремль оцінюватиме результати зимових ударів по українській енергетиці.

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Наразі одним із можливих результатів переговорів експерти називають локальні перемир'я за прикладом Олешок.

російську делегацію очолить володимир мединський, американську представлятимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а українську – Рустем Умєров.

До Абу-Дабі також прибудуть представники Єврокомісії, Європейської ради, Франції, Німеччини та Великої Британії. Водночас речник кремля дмитро пєсков заявив, що європейських представників не допустять безпосередньо до переговорного столу.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
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Енергетика
Війна в Україні
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