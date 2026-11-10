Припинення вогню в Україні навіть не обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі – NYT

На тристоронніх переговорах України, США та росії, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі, не планують обговорювати припинення вогню та територіальні питання. Натомість американські посередники зосередяться на майбутній архітектурі безпеки в Європі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців, пише УНН.

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За даними видання, Вашингтон хоче з'ясувати, чи стане москва більш поступливою, якщо її залучити до обговорення майбутнього європейської безпеки.

Основною темою переговорів мають стати гарантії, які могли б запобігти повторному початку війни в разі досягнення мирної домовленості. Водночас Київ наполягав на тому, щоб спочатку домовитися про деескалацію до настання зими.

Коли очікують реального прогресу

Співрозмовники NYT серед експертів не прогнозують суттєвих зрушень у переговорах раніше весни. На їхню думку, до того часу кремль оцінюватиме результати зимових ударів по українській енергетиці.

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Наразі одним із можливих результатів переговорів експерти називають локальні перемир'я за прикладом Олешок.

російську делегацію очолить володимир мединський, американську представлятимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а українську – Рустем Умєров.

До Абу-Дабі також прибудуть представники Єврокомісії, Європейської ради, Франції, Німеччини та Великої Британії. Водночас речник кремля дмитро пєсков заявив, що європейських представників не допустять безпосередньо до переговорного столу.

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