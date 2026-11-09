Буданов заявив, що в Абу-Дабі приділять увагу гуманітарному треку - на який результат очікує глава ОП
Київ • УНН
Українська делегація вирушила до Абу-Дабі на переговори 10–11 листопада. Буданов очікує домовленостей про наступні етапи повернення полонених.
Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що на переговорах в Абу-Дабі велику увагу планують приділити гуманітарному треку - потрібно інтенсифікувати обміни полоненими, передає УНН.
Прямую до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог
НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу09.11.26, 16:05 • 8384 перегляди
За його словами, велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими.
Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому - резюмував Глава ОП.
Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі09.11.26, 17:53 • 4882 перегляди
Нагадаємо
Як повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, українська переговорна делегація прямує до Абу-Дабі, де 10-11 листопада відбудуться тристоронні переговори за участю України, США та рф. Там же у ці дні будуть представники Європи, з якими будуть окремі координаційні зустрічі.