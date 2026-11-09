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Буданов заявив, що в Абу-Дабі приділять увагу гуманітарному треку - на який результат очікує глава ОП

Київ • УНН

 • 8860 перегляди

Українська делегація вирушила до Абу-Дабі на переговори 10–11 листопада. Буданов очікує домовленостей про наступні етапи повернення полонених.

Буданов заявив, що в Абу-Дабі приділять увагу гуманітарному треку - на який результат очікує глава ОП

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що на переговорах в Абу-Дабі велику увагу планують приділити гуманітарному треку - потрібно інтенсифікувати обміни полоненими, передає УНН.

Прямую до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог 

- повідомив Буданов у Telegram.

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За його словами, велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими.

Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому - резюмував Глава ОП.

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Нагадаємо

Як повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, українська переговорна делегація прямує до Абу-Дабі, де 10-11 листопада відбудуться тристоронні переговори за участю України, США та рф. Там же у ці дні будуть представники Європи, з якими будуть окремі координаційні зустрічі. 

Антоніна Туманова

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