Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі
Київ • УНН
Представники США зустрінуться з Україною, ЄС і союзниками перед першими з лютого тристоронніми переговорами. Обговорять безпеку, мир і відбудову.
Спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф перед початком переговорів в Абу-Дабі проведуть "тісні консультації" з партнерами з України, ЄС, щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, передає УНН.
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За словами Кушнера, США докладають значних зусиль для пошуку рішення шляхом переговорів, яке зможе забезпечити тривалий мир і створити умови для існування суверенної, безпечної та процвітаючої України в рамках більш стабільної системи європейської безпеки.
Перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі я разом із спецпредставником Стівом Віткоффом зустрінуся з нашими партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. Мета — продовжити тісні консультації та координацію щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, які ми проводили протягом останніх кількох тижнів
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Він також нагадав, що це будуть перші тристоронні переговори з лютого.
Спираючись на наші окремі консультації з обома сторонами, ми прагнемо зібрати Україну та росію разом для прямого обговорення їхніх безпекових занепокоєнь у повоєнний період, а також пропозицій і можливих шляхів вирішення. Ми сподіваємося, що ці дискусії дозволять знайти точки дотику, напрацювати практичні рішення та надати імпульс для переходу до наступного етапу переговорів
Зрештою, за словами Кушнера, досягнення всеосяжного й довготривалого врегулювання вимагатиме також прямого діалогу між росією та нашими європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей, які їх стосуються.
Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такого діалогу в найближчому майбутньому в рамках ширшого багатостороннього процесу. Наша робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах: припинення бойових дій; розробка надійних повоєнних гарантій безпеки та механізмів, що знижують ризик відновлення конфлікту; підготовка комплексного плану економічного розвитку та процвітання України; а також впровадження гуманітарних заходів для полегшення страждань і подолання наслідків війни для людей. Разом з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над вирішенням масштабних повоєнних фінансових потреб України та завдань з її відбудови, підтримкою критично важливої інфраструктури, залученням приватних інвестицій, а також створенням умов для довгострокового економічного зростання та самодостатності. Ми також працюємо зі сторонами над важливими гуманітарними питаннями, зокрема щодо повернення полонених і цивільних осіб, а також над практичними заходами, спрямованими на полегшення страждань і зменшення людських втрат унаслідок цього конфлікту
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За його словами, важливою складовою цього процесу є заохочення всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни. Обговорюючи питання повоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми прагнемо змістити акцент з управління війною на закладення фундаменту для тривалого миру.
Наявні європейські безпекові угоди та інституції слугують важливою основою для цієї роботи. Ми хочемо спиратися на те, що вже довело свою ефективність, водночас виявляючи прогалини в існуючих механізмах і визначаючи практичні кроки для їхнього вдосконалення в майбутньому. Наші дискусії зосереджуватимуться на посиленні консультацій, налагодженні надійних каналів кризової комунікації, підвищенні військової прозорості та впровадженні взаємних заходів для зниження ризиків ескалації — і все це за умови цілковитої поваги до суверенітету та права кожної держави самостійно ухвалювати рішення. Цей конфлікт є надзвичайно складним і заплутаним. Ми усвідомлюємо, що попереду — непрості рішення, тому підходимо до цих обговорень рішуче й реалістично. Ми сподіваємося досягти вагомого прогресу, визначити практичний шлях уперед і сприяти створенню умов для встановлення тривалого миру