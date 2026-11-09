Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі

$45.320.1250.650.40
ukenru
15:25 • 5648 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-2027
15:06 • 6390 перегляди
На мосту Патона в Києві змінять схему руху - на що варто звернути увагу водіямPhoto
14:49 • 5718 перегляди
Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський
Ексклюзив
14:33 • 9384 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
14:15 • 10251 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд
14:05 • 6026 перегляди
НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу
12:57 • 10090 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 14083 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 15667 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
9 листопада, 09:55 • 14936 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 20873 перегляди
Стрілок з Кракова помер у лікарні9 листопада, 06:37 • 9338 перегляди
Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океаніVideo9 листопада, 06:54 • 10145 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем9 листопада, 10:04 • 17495 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 14340 перегляди
Публікації
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-202715:25 • 5640 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
14:33 • 9374 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд14:15 • 10246 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 49098 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 70262 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 8618 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 14423 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем9 листопада, 10:04 • 17575 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 46019 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 47705 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Представники США зустрінуться з Україною, ЄС і союзниками перед першими з лютого тристоронніми переговорами. Обговорять безпеку, мир і відбудову.

Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі
Фото: Офіс Президента України

Спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф перед початком переговорів в Абу-Дабі проведуть "тісні консультації" з партнерами з України, ЄС, щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, передає УНН.

Деталі 

За словами Кушнера, США докладають значних зусиль для пошуку рішення шляхом переговорів, яке зможе забезпечити тривалий мир і створити умови для існування суверенної, безпечної та процвітаючої України в рамках більш стабільної системи європейської безпеки.

Перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі я разом із спецпредставником Стівом Віткоффом зустрінуся з нашими партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. Мета — продовжити тісні консультації та координацію щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, які ми проводили протягом останніх кількох тижнів 

- повідомив Кушнер.

НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу09.11.26, 16:05 • 6020 переглядiв

Він також нагадав, що це будуть перші тристоронні переговори з лютого.

Спираючись на наші окремі консультації з обома сторонами, ми прагнемо зібрати Україну та росію разом для прямого обговорення їхніх безпекових занепокоєнь у повоєнний період, а також пропозицій і можливих шляхів вирішення. Ми сподіваємося, що ці дискусії дозволять знайти точки дотику, напрацювати практичні рішення та надати імпульс для переходу до наступного етапу переговорів 

- додав спецпредставник США.

Зрештою, за словами Кушнера, досягнення всеосяжного й довготривалого врегулювання вимагатиме також прямого діалогу між росією та нашими європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей, які їх стосуються.

Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такого діалогу в найближчому майбутньому в рамках ширшого багатостороннього процесу. Наша робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах: припинення бойових дій; розробка надійних повоєнних гарантій безпеки та механізмів, що знижують ризик відновлення конфлікту; підготовка комплексного плану економічного розвитку та процвітання України; а також впровадження гуманітарних заходів для полегшення страждань і подолання наслідків війни для людей. Разом з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над вирішенням масштабних повоєнних фінансових потреб України та завдань з її відбудови, підтримкою критично важливої ​​інфраструктури, залученням приватних інвестицій, а також створенням умов для довгострокового економічного зростання та самодостатності. Ми також працюємо зі сторонами над важливими гуманітарними питаннями, зокрема щодо повернення полонених і цивільних осіб, а також над практичними заходами, спрямованими на полегшення страждань і зменшення людських втрат унаслідок цього конфлікту 

- заявив Кушнер.

В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров09.11.26, 14:57 • 10089 переглядiв

За його словами, важливою складовою цього процесу є заохочення всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни. Обговорюючи питання повоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми прагнемо змістити акцент з управління війною на закладення фундаменту для тривалого миру.

Наявні європейські безпекові угоди та інституції слугують важливою основою для цієї роботи. Ми хочемо спиратися на те, що вже довело свою ефективність, водночас виявляючи прогалини в існуючих механізмах і визначаючи практичні кроки для їхнього вдосконалення в майбутньому. Наші дискусії зосереджуватимуться на посиленні консультацій, налагодженні надійних каналів кризової комунікації, підвищенні військової прозорості та впровадженні взаємних заходів для зниження ризиків ескалації — і все це за умови цілковитої поваги до суверенітету та права кожної держави самостійно ухвалювати рішення. Цей конфлікт є надзвичайно складним і заплутаним. Ми усвідомлюємо, що попереду — непрості рішення, тому підходимо до цих обговорень рішуче й реалістично. Ми сподіваємося досягти вагомого прогресу, визначити практичний шлях уперед і сприяти створенню умов для встановлення тривалого миру 

- резюмував Кушнер.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Стів Віткофф
НАТО
Абу-Дабі
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна