Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі

Спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф перед початком переговорів в Абу-Дабі проведуть "тісні консультації" з партнерами з України, ЄС, щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, передає УНН.

За словами Кушнера, США докладають значних зусиль для пошуку рішення шляхом переговорів, яке зможе забезпечити тривалий мир і створити умови для існування суверенної, безпечної та процвітаючої України в рамках більш стабільної системи європейської безпеки.

Перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі я разом із спецпредставником Стівом Віткоффом зустрінуся з нашими партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. Мета — продовжити тісні консультації та координацію щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, які ми проводили протягом останніх кількох тижнів

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Він також нагадав, що це будуть перші тристоронні переговори з лютого.

Спираючись на наші окремі консультації з обома сторонами, ми прагнемо зібрати Україну та росію разом для прямого обговорення їхніх безпекових занепокоєнь у повоєнний період, а також пропозицій і можливих шляхів вирішення. Ми сподіваємося, що ці дискусії дозволять знайти точки дотику, напрацювати практичні рішення та надати імпульс для переходу до наступного етапу переговорів

Зрештою, за словами Кушнера, досягнення всеосяжного й довготривалого врегулювання вимагатиме також прямого діалогу між росією та нашими європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей, які їх стосуються.

Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такого діалогу в найближчому майбутньому в рамках ширшого багатостороннього процесу. Наша робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах: припинення бойових дій; розробка надійних повоєнних гарантій безпеки та механізмів, що знижують ризик відновлення конфлікту; підготовка комплексного плану економічного розвитку та процвітання України; а також впровадження гуманітарних заходів для полегшення страждань і подолання наслідків війни для людей. Разом з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над вирішенням масштабних повоєнних фінансових потреб України та завдань з її відбудови, підтримкою критично важливої ​​інфраструктури, залученням приватних інвестицій, а також створенням умов для довгострокового економічного зростання та самодостатності. Ми також працюємо зі сторонами над важливими гуманітарними питаннями, зокрема щодо повернення полонених і цивільних осіб, а також над практичними заходами, спрямованими на полегшення страждань і зменшення людських втрат унаслідок цього конфлікту