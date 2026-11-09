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НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу

Київ • УНН

 • 5372 перегляди

НАТО на переговорах представлятиме Джеффрі ван Левен, ЄС — представники Кошти та фон дер Ляєн. Формат прямої зустрічі з рф не визначений.

НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу
Фото ілюстративне

НАТО направить свого представника на переговори США, росії та України в Абу-Дабі. Про це повідомляє Euronews з посиланням на представника НАТО, передає УНН.

Деталі

Як повідомив представник НАТО, Альянс в Абу-Дабі представлятиме керівник апарату (Chief of Staff) Джеффрі ван Левен.

Крім того, на зустрічі також будуть присутні представники Євросоюзу. За даними видання, її очолять голова апарату голови Єврокомісії Бьорн Зайберт та головний радник із зовнішньої політики голови Європейської ради Антоніу Кошти Анна-Марія Бура.

Видання додає, що обидві інституції висловили готовність до прямого спілкування з російською делегацією — крок, до якого раніше в контексті цих мирних переговорів не вдавалися.

Утім, наразі невідомо, чи відбудеться така особиста зустріч.

Додамо

Минулого тижня спеціальний посланник США Джаред Кушнер заявив, що багатосторонній формат буде організовано "у разі досягнення прогресу", хоча й не уточнив, чи йдеться про Абу-Дабі, чи про інше місце й пізніший час.

Опублікований Кушнером у соціальних мережах розлогий допис, у якому викладено принципи переформатування архітектури безпеки Європи після війни, викликав критику з боку союзників; зокрема, Володимир Зеленський назвав ці пропозиції "небезпечними". Європейські посадовці вважають таку дискусію передчасною та помилковою, з огляду на те, що росія досі не пішла на жодні поступки за столом переговорів. "Визначення будь-якої європейської системи безпеки — це прерогатива Європейського Союзу, оскільки це належить до сфери його компетенції та безпосередньо стосується безпеки ЄС", — заявила в понеділок у другій половині дня Паула Пінью, головний речник Європейської комісії.

"Тому ЄС має бути присутнім у таких дискусіях".

Інформація про формування спільної групи з’явилася після того, як прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні надіслала Кошті різкий лист, у якому поскаржилася на "безлад" у дипломатичних форматах і висунула вимогу призначити спеціального європейського посланця.

У своїй відповіді Кошта погодився винести це питання на обговорення під час неформального саміту в Дубліні (Ірландія), що відбудеться цього тижня — одразу після зустрічі в Абу-Дабі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав позицію Мелоні й наголосив на необхідності враховувати інтереси країн Східної Європи.

"Найменше, чого ми хочемо, — це щоб Західна Європа вела справи з Росією, ігноруючи інтереси східноєвропейських країн", — зазначив Сікорський, перебуваючи у Варшаві.

В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров09.11.26, 14:57 • 9796 переглядiв

Переговори в Абу-Дабі стануть відновленням тристоронніх мирних переговорів, які були призупинені в лютому, коли війна з Іраном змусила Вашингтон різко змінити пріоритети.

Українську делегацію очолять голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу Президента та його заступник — Кирило Буданов і Сергій Кислиця, а також лідер правлячої партії в парламенті Давид Арахамія.

До складу російської делегації увійдуть помічник президента володимира путіна володимир мединський, а також заступники міністра закордонних справ сергій рябков і михайло галузін.

США представлятимуть спеціальні посланці Стів Віткофф і Кушнер.

Антоніна Туманова

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