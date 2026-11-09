НАТО направит своего представителя на переговоры в Абу-Даби — кто поедет от Альянса

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НАТО направит своего представителя на переговоры США, россии и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на представителя НАТО, передает УНН.

Детали

Как сообщил представитель НАТО, Альянс в Абу-Даби будет представлять руководитель аппарата (Chief of Staff) Джеффри ван Левен.

Кроме того, на встрече также будут присутствовать представители Европейского союза. По данным издания, ее возглавят руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Европейского совета Антониу Кошты Анна-Мария Бура.

Издание добавляет, что обе институции выразили готовность к прямому общению с российской делегацией — шагу, к которому ранее в контексте этих мирных переговоров не прибегали.

Впрочем, пока неизвестно, состоится ли такая личная встреча.

Добавим

На прошлой неделе специальный посланник США Джаред Кушнер заявил, что многосторонний формат будет организован "в случае достижения прогресса", хотя и не уточнил, идет ли речь об Абу-Даби или о другом месте и более позднем времени.

Опубликованный Кушнером в социальных сетях пространный пост, в котором изложены принципы переформатирования архитектуры безопасности Европы после войны, вызвал критику со стороны союзников; в частности, Владимир Зеленский назвал эти предложения "опасными". Европейские должностные лица считают такую дискуссию преждевременной и ошибочной, учитывая, что россия до сих пор не пошла ни на какие уступки за столом переговоров. "Определение любой европейской системы безопасности — это прерогатива Европейского союза, поскольку это относится к сфере его компетенции и непосредственно касается безопасности ЕС", — заявила в понедельник во второй половине дня Паула Пинью, главный пресс-секретарь Европейской комиссии.

"Поэтому ЕС должен присутствовать в таких дискуссиях".

Информация о формировании совместной группы появилась после того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила Коште резкое письмо, в котором пожаловалась на "беспорядок" в дипломатических форматах и потребовала назначить специального европейского посланника.

В своем ответе Кошта согласился вынести этот вопрос на обсуждение во время неформального саммита в Дублине (Ирландия), который состоится на этой неделе — сразу после встречи в Абу-Даби.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал позицию Мелони и подчеркнул необходимость учитывать интересы стран Восточной Европы.

"Меньше всего мы хотим, чтобы Западная Европа вела дела с россией, игнорируя интересы восточноевропейских стран", — отметил Сикорский, находясь в Варшаве.

В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров

Переговоры в Абу-Даби станут возобновлением трехсторонних мирных переговоров, которые были приостановлены в феврале, когда война с Ираном заставила Вашингтон резко изменить приоритеты.

Украинскую делегацию возглавят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента и его заместитель — Кирилл Буданов и Сергей Кислица, а также лидер правящей партии в парламенте Давид Арахамия.

В состав российской делегации войдут помощник президента владимира путина владимир мединский, а также заместители министра иностранных дел сергей рябков и михаил галузин.

США будут представлять специальные посланники Стив Виткофф и Кушнер.