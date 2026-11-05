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Європа ризикує втратити значущість у мирних переговорах щодо України - Мелоні озвучила пропозицію

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Джорджа Мелоні попередила, що конкуруючі дипломатичні ініціативи послаблюють позиції Європи. Вона закликала ЄС узгодити єдиного представника.

Європа ризикує втратити значущість у мирних переговорах щодо України - Мелоні озвучила пропозицію
Володимир Зеленський і Джорджа мелені. Фото: REUTERS/Remo Casilli

У четвер прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європа ризикує втратити своє значення в будь-яких мирних переговорах щодо України, якщо не припинить практику конкуруючих дипломатичних ініціатив і не узгодить кандидатуру єдиного представника, уповноваженого виступати від її імені, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти Мелоні зазначає, що множинність переговорних форматів підриває довіру до Європи та створює враження, що вона діє хаотично — "без жодного системного підходу".

Вона підкреслює, що не прагне отримати місце за столом переговорів ані для себе, ані для Італії, проте Рим не визнаватиме жодних зобов’язань, узгоджених без відповідного мандата від ЄС.

Мелоні закликала лідерів ЄС визначитися з тим, хто представлятиме блок на переговорах і якими повноваженнями має бути наділений цей представник.

Вона пропонує обговорити це питання на неформальній зустрічі Європейської ради в Дубліні наступного тижня, а остаточне рішення ухвалити на грудневому саміті — після попереднього узгодження з Великою Британією, Норвегією та іншими європейськими партнерами.

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT15.08.26, 13:55 • 57770 переглядiв

Антоніна Туманова

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