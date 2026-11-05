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Европа рискует потерять значимость в мирных переговорах по Украине — Мелони озвучила предложение

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Джорджа Мелони предупредила, что конкурирующие дипломатические инициативы ослабляют позиции Европы. Она призвала ЕС согласовать единого представителя.

Европа рискует потерять значимость в мирных переговорах по Украине — Мелони озвучила предложение
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

В четвер премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа рискует потерять своё значение в любых мирных переговорах по Украине, если не прекратит практику конкурирующих дипломатических инициатив и не согласует кандидатуру единого представителя, уполномоченного выступать от её имени, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме председателю Европейского совета Антониу Коште Мелони отмечает, что множественность переговорных форматов подрывает доверие к Европе и создаёт впечатление, что она действует хаотично — "без какого-либо системного подхода".

Она подчёркивает, что не стремится получить место за столом переговоров ни для себя, ни для Италии, однако Рим не будет признавать никаких обязательств, согласованных без соответствующего мандата от ЕС.

Мелони призвала лидеров ЕС определиться с тем, кто будет представлять блок на переговорах и какими полномочиями должен быть наделён этот представитель.

Она предлагает обсудить этот вопрос на неформальной встрече Европейского совета в Дублине на следующей неделе, а окончательное решение принять на декабрьском саммите — после предварительного согласования с Великобританией, Норвегией и другими европейскими партнёрами.

Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа - NYT15.08.26, 13:55 • 57770 просмотров

Антонина Туманова

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