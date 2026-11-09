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The Guardian

В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

Українська делегація прямує на переговори з США та росією 10–11 листопада. Окремо заплановані координаційні зустрічі з Європою, НАТО та Єврокомісією.

В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров

Українська переговорна делегація прямує до Абу-Дабі, де 10-11 листопада відбудуться тристоронні переговори за участю України, США та рф. Там же у ці дні будуть представники Європи, з якими будуть окремі координаційні зустрічі. Про це повідомив учасник української переговорної делегації, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, пише УНН.

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі. У вівторок та середу має відбутись тристоронній формат за участі представників України, США та росії

- написав Умєров у соцмережах 9 листопада.

У ці ж дні в Абу-Дабі, з його слів, перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії.

З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі. Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі

- наголосив Умєров.

"Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", - вказав він.

Умєров при цьому подякував Еміратам за майданчик для переговорів та незмінну підтримку. А також Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за активність та підготовку до зустрічей.

"Наша мета — довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!" - наголосив Умєров.

ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі - Politico09.11.26, 14:40 • 680 переглядiв

Юлія Шрамко

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