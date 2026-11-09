В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров

Українська переговорна делегація прямує до Абу-Дабі, де 10-11 листопада відбудуться тристоронні переговори за участю України, США та рф. Там же у ці дні будуть представники Європи, з якими будуть окремі координаційні зустрічі. Про це повідомив учасник української переговорної делегації, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, пише УНН.

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі. У вівторок та середу має відбутись тристоронній формат за участі представників України, США та росії

У ці ж дні в Абу-Дабі, з його слів, перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії.

З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі. Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі