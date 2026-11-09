ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі - Politico

$45.320.1250.650.40
ukenru
11:19 • 8482 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 12143 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 11991 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 13084 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
08:52 • 11101 перегляди
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський
Ексклюзив
08:23 • 13986 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді
9 листопада, 06:00 • 20564 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
9 листопада, 02:55 • 19404 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 26869 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
8 листопада, 21:14 • 29585 перегляди
Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблихPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Іран дав США дві доби "на роздуми"9 листопада, 03:26 • 13903 перегляди
Що святкують 9 листопада в Україні та світі9 листопада, 03:57 • 6202 перегляди
Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії9 листопада, 04:28 • 9240 перегляди
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 16201 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 10398 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 44041 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 65408 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 86344 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 115433 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 86738 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мая Санду
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 48 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 5860 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 10446 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 43137 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 45025 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
ФАБ-500
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі - Politico

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Бйорн Зайберт і Анна-Марія Бура очолять делегацію ЄС на переговорах 10–11 листопада. Європейців можуть не допустити до переговорної кімнати.

ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі - Politico

На переговори щодо завершення війни росії проти України, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі, вирушить команда високопосадовців Європейської комісії та Європейської ради. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейську команду очолять керівник апарату голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і радниця президента Європейської ради з питань зовнішньої політики Анна-Марія Бура.

Президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄС буде представлений на переговорах разом із партнерами.

Окрім представників ЄС, на переговорах будуть присутні радники з національної безпеки з Франції, Німеччини та Великої Британії, повідомив німецький чиновник та два дипломати ЄС.

Німецький чиновник також сказав Politico, що формат переговорів "буде визначено в міру просування дискусій". Інший посадовець ЄС сказав, що європейців у кімнаті переговорів не буде.

пєсков заявив, що переговори в Абу-Дабі пройдуть без представників Європи 09.11.26, 14:23 • 438 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
Абу-Дабі
Франція
Велика Британія
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна