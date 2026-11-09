ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі - Politico
Київ • УНН
Бйорн Зайберт і Анна-Марія Бура очолять делегацію ЄС на переговорах 10–11 листопада. Європейців можуть не допустити до переговорної кімнати.
На переговори щодо завершення війни росії проти України, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі, вирушить команда високопосадовців Європейської комісії та Європейської ради. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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Європейську команду очолять керівник апарату голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і радниця президента Європейської ради з питань зовнішньої політики Анна-Марія Бура.
Президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄС буде представлений на переговорах разом із партнерами.
Окрім представників ЄС, на переговорах будуть присутні радники з національної безпеки з Франції, Німеччини та Великої Британії, повідомив німецький чиновник та два дипломати ЄС.
Німецький чиновник також сказав Politico, що формат переговорів "буде визначено в міру просування дискусій". Інший посадовець ЄС сказав, що європейців у кімнаті переговорів не буде.
пєсков заявив, що переговори в Абу-Дабі пройдуть без представників Європи 09.11.26, 14:23 • 438 переглядiв