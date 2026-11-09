пєсков заявив, що переговори в Абу-Дабі пройдуть без представників Європи
Київ • УНН
Переговори 10–11 листопада відбудуться у форматі Україна-США-росія. кремль заявив, що європейських представників не буде.
Переговори щодо України в Абу-Дабі 10–11 листопада відбудуться у тристоронньому форматі за участю України, США та росії, без представників Європи. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передають росЗМІ, пише УНН.
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"Те, що відбуватиметься в Абу-Дабі найближчими днями — це тристоронні переговори між росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів", — заявив пєсков.
Він стверджує, що у росії є "свої канали спілкування між американцями та європейцями", але наразі йдеться про тристоронні перемовини в ОАЕ.
Нагадаємо
Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки України стануть ключовою темою переговорів в Абу-Дабі. Остаточних домовленостей поки немає.