$45.4451.04
ukenru
00:51 • 22 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
21:14 • 10128 перегляди
Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблихPhoto
8 листопада, 16:19 • 21436 перегляди
росіяни посилили військову присутність в Олешках під прикриттям гуманітарної операції - Зеленський
8 листопада, 12:04 • 28627 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
8 листопада, 10:59 • 32006 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
8 листопада, 09:28 • 30735 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 46412 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
8 листопада, 05:20 • 40484 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 56162 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 43206 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва8 листопада, 15:11 • 8124 перегляди
Після російського удару по Комишувасі зниклими безвісти залишаються 45 людейPhoto8 листопада, 15:26 • 4574 перегляди
росію перетворюють на військовий табір: у СЗРУ розкрили нові плани путіна8 листопада, 15:35 • 7988 перегляди
На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих8 листопада, 15:48 • 10772 перегляди
В Амстердамі 200 тисяч людей вийшли на протест проти політики уряду Нідерландів щодо ІзраїлюPhoto8 листопада, 18:37 • 5550 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 25877 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 46412 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 70206 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 98260 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 71940 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Гакім Джеффріс
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 32017 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 34484 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 40198 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 41754 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 39238 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Техніка
Х-59
Starlink

Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки України стануть ключовою темою переговорів в Абу-Дабі. Остаточних домовленостей поки немає.

Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі

Питання гарантій безпеки для України буде однією з головних тем під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення російсько-української війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на DRM News.

Деталі

За його словами, упродовж усіх переговорів головною темою завжди є гарантії безпеки, і він сподівається, що на зустрічі в Абу-Дабі буде прогрес.

Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання - необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України. ... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори

- сказав Рубіо.

Він зазначив, що Рубіо перед переходом до цього етапу спочатку потрібно завершити війну. При цьому наразі йдеться про початкові пропозиції, але поки що нічого не погоджено.

"Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди", - резюмував держсекретар США.

Нагадаємо

Франція візьме участь у переговорах між Україною, США та росією, які заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Зеленський назвав пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі07.11.26, 11:31 • 5014 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Марко Рубіо
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна