Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі

Питання гарантій безпеки для України буде однією з головних тем під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення російсько-української війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на DRM News.

Деталі

За його словами, упродовж усіх переговорів головною темою завжди є гарантії безпеки, і він сподівається, що на зустрічі в Абу-Дабі буде прогрес.

Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання - необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України. ... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори - сказав Рубіо.

Він зазначив, що Рубіо перед переходом до цього етапу спочатку потрібно завершити війну. При цьому наразі йдеться про початкові пропозиції, але поки що нічого не погоджено.

"Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди", - резюмував держсекретар США.

Нагадаємо

Франція візьме участь у переговорах між Україною, США та росією, які заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Зеленський назвав пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі