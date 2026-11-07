Зеленський назвав пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"

4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"

4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"

4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури