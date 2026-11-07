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Зеленський назвав пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Зеленський закликав спершу обговорити завершення війни та гарантії безпеки для України. Він застеріг від потенційних домовленостей Європи з рф.

Зеленський назвав пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада необхідно приділити увагу завершенню війни та гарантіям безпеки для України. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі 

"Напередодні я розмовляв по телефону із Стівом і Джаредом, і ми обговорювали підготовку до Абу-Дабі. Я чув про певну інфраструктуру безпеки, яку американська сторона хотіла обговорити, - про ідею європейсько-російської інфраструктури безпеки. Для мене це не дуже просто, це може бути небезпечно, тому я чітко дав зрозуміти всім нашим партнерам, що вважаю, що по-перше, ми маємо обговорити, як припинити цю війну, по-друге, якою буде інфраструктура безпеки для України, які гарантії безпеки отримає Україна, і потім, залежно від цього, сторони зможуть обговорити інфраструктуру безпеки між Європою і росією", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потенційна безпекова домовленість між росією та Європою може бути небезпечною. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Абу-Дабі
Європа
Володимир Зеленський
Україна