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Зеленський попередив про небезпеку для ЄС безпекових домовленостей з рф

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Зеленський заявив, що домовленості росії та Європи можуть загрожувати ЄС. Україна не хоче, щоб була "Ялта-2".

Зеленський попередив про небезпеку для ЄС безпекових домовленостей з рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потенційна домовленість між росією та Європою може бути небезпечною. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі 

"Існує багато різних пропозицій та багато різних розмов, і деякі з них є корисними та дуже важливими. Ми підтримуємо припинення вогню. Ми підтримуємо те, що це найбільший крок до деескалації, який можна продемонструвати, що росія або сторони хочуть припинити цю війну - це перемир’я, якщо росія не готова до перемир’я, це може бути часткове перемир’я. Я маю на увазі енергетичне перемир’я. Ми ще не бачили жодних проявів і сигналів з російської сторони про те, що вони готові щось зробити. Я думаю, саме це є причиною небезпеки, коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну. Я маю на увазі росіян. Вони хочуть почати з нової інфраструктури безпеки в Європі. Це, до речі, небезпечно. Це більш небезпечно для ЄС, а не для нас. Ми не є частиною  ЄС. Ми на шляху до цього, але ми не є частиною ЄС. Ми не є членами ЄС. А також ми не є членами НАТО", - сказав Зеленський. 

Він додав, що Україна не хоче, щоб була "Ялта-2", зазначивши, що не готові до такого формату. 

"Ми не хочемо, щоб росія розділила нас. І, звичайно, суверенітет та територіальна цілісність - це ключове питання для будь-якої незалежної країни. Якщо ви хочете бути вільною демократичною країною, вам потрібно хоча б те, щоб ваші сусіди поважали ваш суверенітет і територіальну цілісність. Ось чому ми не готові залишити Донбас, віддати нашу територію. Навіть територія, яку тимчасово окуповано, - це все одно лише тимчасова окупація. Це не російська. Ніхто її не визнає. Це  несправедливо", - додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський побоюється спроби нового розподілу сфер впливу внаслідок майбутньої зустрічі США, Китаю та росії, подібно до того, як сталось внаслідок Ялтинської конференції 1945 року.  

Павло Башинський

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