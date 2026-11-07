Зеленський попередив про небезпеку для ЄС безпекових домовленостей з рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потенційна домовленість між росією та Європою може бути небезпечною. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

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"Існує багато різних пропозицій та багато різних розмов, і деякі з них є корисними та дуже важливими. Ми підтримуємо припинення вогню. Ми підтримуємо те, що це найбільший крок до деескалації, який можна продемонструвати, що росія або сторони хочуть припинити цю війну - це перемир’я, якщо росія не готова до перемир’я, це може бути часткове перемир’я. Я маю на увазі енергетичне перемир’я. Ми ще не бачили жодних проявів і сигналів з російської сторони про те, що вони готові щось зробити. Я думаю, саме це є причиною небезпеки, коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну. Я маю на увазі росіян. Вони хочуть почати з нової інфраструктури безпеки в Європі. Це, до речі, небезпечно. Це більш небезпечно для ЄС, а не для нас. Ми не є частиною ЄС. Ми на шляху до цього, але ми не є частиною ЄС. Ми не є членами ЄС. А також ми не є членами НАТО", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче, щоб була "Ялта-2", зазначивши, що не готові до такого формату.

"Ми не хочемо, щоб росія розділила нас. І, звичайно, суверенітет та територіальна цілісність - це ключове питання для будь-якої незалежної країни. Якщо ви хочете бути вільною демократичною країною, вам потрібно хоча б те, щоб ваші сусіди поважали ваш суверенітет і територіальну цілісність. Ось чому ми не готові залишити Донбас, віддати нашу територію. Навіть територія, яку тимчасово окуповано, - це все одно лише тимчасова окупація. Це не російська. Ніхто її не визнає. Це несправедливо", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський побоюється спроби нового розподілу сфер впливу внаслідок майбутньої зустрічі США, Китаю та росії, подібно до того, як сталось внаслідок Ялтинської конференції 1945 року.