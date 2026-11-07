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Зеленский предупредил об опасности для ЕС соглашений с рф в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Зеленский заявил, что договорённости россии и Европы могут угрожать ЕС. Украина не хочет, чтобы была «Ялта-2».

Зеленский предупредил об опасности для ЕС соглашений с рф в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потенциальная договорённость между россией и Европой может быть опасной. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, передаёт УНН.

Детали 

"Существует много различных предложений и много различных разговоров, и некоторые из них являются полезными и очень важными. Мы поддерживаем прекращение огня. Мы поддерживаем то, что это самый большой шаг к деэскалации, который можно продемонстрировать, что россия или стороны хотят прекратить эту войну — это перемирие, если россия не готова к перемирию, это может быть частичное перемирие. Я имею в виду энергетическое перемирие. Мы ещё не видели никаких проявлений и сигналов с российской стороны о том, что они готовы что-то сделать. Я думаю, именно это является причиной опасности, когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну. Я имею в виду россиян. Они хотят начать с новой инфраструктуры безопасности в Европе. Это, кстати, опасно. Это более опасно для ЕС, а не для нас. Мы не являемся частью ЕС. Мы на пути к этому, но мы не являемся частью ЕС. Мы не являемся членами ЕС. А также мы не являемся членами НАТО", — сказал Зеленский. 

Он добавил, что Украина не хочет, чтобы была "Ялта-2", отметив, что не готовы к такому формату. 

"Мы не хотим, чтобы россия разделила нас. И, конечно, суверенитет и территориальная целостность — это ключевой вопрос для любой независимой страны. Если вы хотите быть свободной демократической страной, вам нужно хотя бы, чтобы ваши соседи уважали ваш суверенитет и территориальную целостность. Вот почему мы не готовы оставить Донбасс, отдать нашу территорию. Даже территория, которая временно оккупирована, — это всё равно лишь временная оккупация. Это не российская территория. Никто её не признаёт. Это несправедливо", — добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский опасается попытки нового разделения сфер влияния в результате будущей встречи США, Китая и россии, подобно тому, как это произошло в результате Ялтинской конференции 1945 года.  

Павел Башинский

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