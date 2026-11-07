Зеленский назвал приоритеты мирных переговоров в Абу-Даби
Киев • УНН
Зеленский призвал в первую очередь обсудить завершение войны и гарантии безопасности для Украины. Он предостерег от потенциальных договорённостей Европы с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября необходимо уделить внимание завершению войны и гарантиям безопасности для Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, передает УНН.
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"Накануне я разговаривал по телефону со Стивом и Джаредом, и мы обсуждали подготовку к Абу-Даби. Я слышал о некоторой инфраструктуре безопасности, которую американская сторона хотела обсудить, — об идее европейско-российской инфраструктуры безопасности. Для меня это не очень просто, это может быть опасно, поэтому я четко дал понять всем нашим партнерам, что считаю: во-первых, мы должны обсудить, как прекратить эту войну, во-вторых, какой будет инфраструктура безопасности для Украины, какие гарантии безопасности получит Украина, и затем, в зависимости от этого, стороны смогут обсудить инфраструктуру безопасности между Европой и Россией", — сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потенциальная договоренность о безопасности между Россией и Европой может быть опасной.