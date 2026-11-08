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Financial Times

Майбутнє Європи не вирішуватимуть без Європи: Франція направить представників на переговори в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Франція направить представників на переговори 10–11 листопада в Абу-Дабі. Париж наполягатиме на врахуванні інтересів Європи.

Майбутнє Європи не вирішуватимуть без Європи: Франція направить представників на переговори в Абу-Дабі

Франція візьме участь у переговорах між Україною, США та росією, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL, передає УНН.

Париж має намір представляти позицію європейських держав, наголошуючи на необхідності врахування їхніх інтересів під час обговорення завершення війни та майбутньої архітектури безпеки.

Деталі

За словами очільника французької дипломатії, європейські країни будуть представлені на майбутніх переговорах, які раніше планувалися виключно у тристоронньому форматі за участю Києва, Вашингтона та москви.

Європейці будуть належним чином представлені, і Франція буде в Абу-Дабі, щоб узяти участь у цих дискусіях. Я поки не можу сказати, хто саме представлятиме Францію, але вона обов'язково там буде

- заявив Барро.

Міністр наголосив, що протягом останніх тижнів європейські держави активізували дипломатичні контакти зі Сполученими Штатами, наполягаючи на необхідності врахування їхньої позиції під час обговорення майбутнього континенту.

Останніми тижнями європейці заявили про себе. Вони пояснили американському посереднику, що жодні дискусії, які стосуються майбутнього нашого континенту, не можуть ігнорувати наші очікування та вимоги. Франція донесе голос Європи, якої це стосується насамперед

- підкреслив глава французького МЗС.

Зауважимо, що Барро не уточнив, хто саме увійде до французької делегації. За інформацією Euronews, сам міністр не планує особисто брати участь у переговорах.

Очільник французької дипломатії також прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого укладення масштабної угоди з росією, яка може стосуватися всієї Європи. Барро зазначив, що йому невідомі деталі цієї ініціативи, однак наголосив: жодні домовленості, які впливатимуть на європейську систему безпеки, не можуть розроблятися чи навіть обговорюватися без участі європейських держав.

Контекст

Перемовини між представниками України, США та росії заплановані на 10–11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон має намір зібрати українську та російську делегації для обговорення можливих шляхів завершення війни, майбутніх безпекових домовленостей та деескалації.

Попередній раунд тристоронніх переговорів відбувся в середині лютого в Женеві, однак не приніс суттєвого прогресу у врегулюванні російсько-української війни. Однією з головних суперечностей залишаються територіальні вимоги москви. Зокрема, російська сторона наполягає на повному виведенні українських військ із Донецької області. Київ відкидає такі вимоги, наголошуючи, що територіальні поступки створять додаткові загрози безпеці України та підвищать ризик нової російської агресії.

Нагадаємо

Раніше закордонні медіа писали про те, що поразка лідера США Дональда Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Донецька область
Женева
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна