Будущее Европы не будут решать без Европы: Франция направит представителей на переговоры в Абу-Даби

Франция примет участие в переговорах между Украиной, США и Россией, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL, передает УНН.

Париж намерен представлять позицию европейских государств, подчеркивая необходимость учета их интересов при обсуждении завершения войны и будущей архитектуры безопасности.

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По словам главы французской дипломатии, европейские страны будут представлены на предстоящих переговорах, которые ранее планировались исключительно в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы.

Европейцы будут должным образом представлены, и Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях. Я пока не могу сказать, кто именно будет представлять Францию, но она обязательно там будет - заявил Барро.

Министр подчеркнул, что в течение последних недель европейские государства активизировали дипломатические контакты с Соединенными Штатами, настаивая на необходимости учета их позиции при обсуждении будущего континента.

В последние недели европейцы заявили о себе. Они объяснили американскому посреднику, что никакие дискуссии, касающиеся будущего нашего континента, не могут игнорировать наши ожидания и требования. Франция донесет голос Европы, которой это касается прежде всего - подчеркнул глава французского МИД.

Отметим, что Барро не уточнил, кто именно войдет во французскую делегацию. По информации Euronews, сам министр не планирует лично участвовать в переговорах.

Глава французской дипломатии также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном заключении масштабного соглашения с Россией, которое может касаться всей Европы. Барро отметил, что ему неизвестны детали этой инициативы, однако подчеркнул: никакие договоренности, которые будут влиять на европейскую систему безопасности, не могут разрабатываться или даже обсуждаться без участия европейских государств.

Контекст

Переговоры между представителями Украины, США и России запланированы на 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон намерен собрать украинскую и российскую делегации для обсуждения возможных путей завершения войны, будущих соглашений в сфере безопасности и деэскалации.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в середине февраля в Женеве, однако не принес существенного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. Одним из главных противоречий остаются территориальные требования Москвы. В частности, российская сторона настаивает на полном выводе украинских войск из Донецкой области. Киев отвергает такие требования, подчеркивая, что территориальные уступки создадут дополнительные угрозы безопасности Украины и повысят риск новой российской агрессии.

Напомним

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что поражение лидера США Дональда Трампа на выборах может изменить ход мирных переговоров по Украине.