Рубио назвал гарантии безопасности главной темой переговоров в Абу-Даби

Вопрос гарантий безопасности для Украины будет одной из главных тем во время переговоров в Абу-Даби о завершении российско-украинской войны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на DRM News.

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По его словам, на протяжении всех переговоров главной темой всегда являются гарантии безопасности, и он надеется, что на встрече в Абу-Даби будет достигнут прогресс.

На протяжении всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос — необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины. ... и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась во время каждого разговора, когда обсуждались переговоры — сказал Рубио.

Он отметил, что Рубио перед переходом к этому этапу сначала необходимо завершить войну. При этом сейчас речь идет о первоначальных предложениях, но пока ничего не согласовано.

"Речь идет о некоторых первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано. Возможно, завтра в Абу-Даби удастся достичь определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив. Думаю, они уже направляются туда", — резюмировал государственный секретарь США.

Напомним

Франция примет участие в переговорах между Украиной, США и Россией, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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