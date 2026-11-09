песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей Европы
Киев • УНН
Переговоры 10–11 ноября состоятся в формате Украина-США-россия. кремль заявил, что европейских представителей не будет.
Переговоры по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября пройдут в трехстороннем формате с участием Украины, США и россии, без представителей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
"То, что будет происходить в Абу-Даби в ближайшие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов", — заявил Песков.
Он утверждает, что у россии есть "свои каналы связи между американцами и европейцами", но сейчас речь идет о трехсторонних переговорах в ОАЭ.
Напомним
Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности Украины станут ключевой темой переговоров в Абу-Даби. Окончательных договоренностей пока нет.