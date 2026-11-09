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песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей Европы

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Переговоры 10–11 ноября состоятся в формате Украина-США-россия. кремль заявил, что европейских представителей не будет.

песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей Европы

Переговоры по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября пройдут в трехстороннем формате с участием Украины, США и россии, без представителей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"То, что будет происходить в Абу-Даби в ближайшие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов", — заявил Песков.

Он утверждает, что у россии есть "свои каналы связи между американцами и европейцами", но сейчас речь идет о трехсторонних переговорах в ОАЭ.

Напомним

Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности Украины станут ключевой темой переговоров в Абу-Даби. Окончательных договоренностей пока нет.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Европа
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина